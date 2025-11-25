Soavi Armonie celebra il centenario di Luciano Berio con un nuovo concerto
Prosegue domenica 30 novembre al Mic di Faenza la rassegna di musica colta “Soavi Armonie” con un concerto-evento speciale. Alle ore 11, sul palco si esibiranno Birgit Nolte (flauto), Donato D'Antonio (chitarra), Roberto Noferini (violino), Michele Donati (voce) per un omaggio Luciano Berio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
