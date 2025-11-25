Sky Sport | Mondiali e Europei Basket fino al 2029 ??

Sky conferma il suo dominio sul basket mondiale siglando un accordo pluriennale con FIBA per trasmettere tutti i principali eventi internazionali maschili e femminili fino al 2029. Mondiali, Europei, qualificazioni olimpiche e campionati continentali arrivano su Sky Sport Basket e NOW con le nazionali più forti del pianeta che si sfidano per i titoli più ambiti? Si parte giovedì 27 novembre con. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Sky Sport: Mondiali e Europei Basket fino al 2029 ??

Scopri altri approfondimenti

Italia vs Brasile – La sfida mondiale in diretta su Rai Sport! Alle 13:30 appuntamento imperdibile: le Azzurre della nazionale femminile di calcio a 5 affrontano il Brasile ai Mondiali nelle Filippine! Dopo la straordinaria vittoria contro Panama, ora serve tu - facebook.com Vai su Facebook

Sky Sport: Mondiali e Europei Basket fino al 2029 Vai su X

Sky acquisisce i diritti tv per qualificazioni, Mondiali ed Europei di basket - Con un accordo di quattro anni siglato con FIBA, la media company consolida così la propria ... Secondo engage.it

Mondiali ed Europei di basket su Sky fino al 2029! - Grazie all’ accordo pluriennale raggiunto con la Federazione Internazionale del Basket (FIBA), su Sky e NOW andranno in onda i principali eventi FIBA maschili e femminili del quadriennio 2025- Come scrive sport.sky.it

L’Italia del basket cerca Europei, Mondiali e Olimpiadi (e va tutto su Sky) - E sulla scia dei grandi numeri televisivi del tennis e del volley, Sky si prende tutto il pacchetto ... panorama.it scrive