Sky Sport | Mondiali e Europei Basket fino al 2029 ??

Digital-news.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sky conferma il suo dominio sul basket mondiale siglando un accordo pluriennale con FIBA per trasmettere tutti i principali eventi internazionali maschili e femminili fino al 2029. Mondiali, Europei, qualificazioni olimpiche e campionati continentali arrivano su Sky Sport Basket e NOW con le nazionali più forti del pianeta che si sfidano per i titoli più ambiti? Si parte giovedì 27 novembre con. 🔗 Leggi su Digital-news.it

sky sport mondiali e europei basket fino al 2029

© Digital-news.it - Sky Sport: Mondiali e Europei Basket fino al 2029 ??

Scopri altri approfondimenti

sky sport mondiali europeiSky acquisisce i diritti tv per qualificazioni, Mondiali ed Europei di basket - Con un accordo di quattro anni siglato con FIBA, la media company consolida così la propria ... Secondo engage.it

sky sport mondiali europeiMondiali ed Europei di basket su Sky fino al 2029! - Grazie all’ accordo pluriennale raggiunto con la Federazione Internazionale del Basket (FIBA), su Sky e NOW andranno in onda i principali eventi FIBA maschili e femminili del quadriennio 2025- Come scrive sport.sky.it

sky sport mondiali europeiL’Italia del basket cerca Europei, Mondiali e Olimpiadi (e va tutto su Sky) - E sulla scia dei grandi numeri televisivi del tennis e del volley, Sky si prende tutto il pacchetto ... panorama.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sky Sport Mondiali Europei