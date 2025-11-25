Sky e NOW - FIBA accordo quadriennale porta Mondiali ed Europei di basket nella Casa dello Sport

Un’intesa che spalanca quattro anni di sfide globali, dagli azzurri ai giganti NBA, trasformando Sky Sport Basket nel centro nevralgico della pallacanestro mondiale. Il mondo del basket è sempre più al centro della Casa dello Sport di Sky: per i prossimi 4 anni i grandi campioni e le più forti squadre nazionali maschili e femminili si contenderanno i titoli mondiali e continentali su Sky e in str. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Sky e NOW - FIBA accordo quadriennale porta Mondiali ed Europei di basket nella Casa dello Sport

