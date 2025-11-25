Sky e NOW - FIBA accordo quadriennale porta Mondiali ed Europei di basket nella Casa dello Sport

Digital-news.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’intesa che spalanca quattro anni di sfide globali, dagli azzurri ai giganti NBA, trasformando Sky Sport Basket nel centro nevralgico della pallacanestro mondiale. Il mondo del basket è sempre più al centro della Casa dello Sport di Sky: per i prossimi 4 anni i grandi campioni e le più forti squadre nazionali maschili e femminili si contenderanno i titoli mondiali e continentali su Sky e in str. 🔗 Leggi su Digital-news.it

sky e now fiba accordo quadriennale porta mondiali ed europei di basket nella casa dello sport

© Digital-news.it - Sky e NOW - FIBA accordo quadriennale porta Mondiali ed Europei di basket nella Casa dello Sport

Altre letture consigliate

sky now fiba accordoAccordo con FIBA, Mondiali ed Europei di basket su Sky e NOW fino al 2029 - Grazie all’accordo pluriennale raggiunto con la Federazione Internazionale del Basket – FIBA, su Sky e NOW andranno in onda i principali eventi FIBA maschili e femminili del quadriennio 2025- Secondo sportal.it

sky now fiba accordoAccordo Sky-FIBA 2025-2029: in onda i principali eventi maschili e femminili del quadriennio - Il mondo del basket è sempre più al centro della Casa dello Sport di Sky: per i prossimi 4 anni i ... Segnala basketinside.com

sky now fiba accordoSky e FIBA insieme fino al 2029: quattro anni di Mondiali ed Europei di basket in esclusiva. Debutto dell’Italia il 27 novembre - Sky e FIBA insieme fino al 2029: Mondiali, Europei e qualificazioni in esclusiva. Da sportface.it

Cerca Video su questo argomento: Sky Now Fiba Accordo