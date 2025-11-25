sinners di ryan coogler potrebbe diventare un sequel di fumetti

possibilità di una continuazione di “Sinners” in formato fumetto. un progetto in fase di valutazione. Ryan Coogler, regista del film Sinners, ha confermato la possibilità di portare avanti il percorso narrativo del suo universo attraverso un futuro fumettistico. Durante un episodio del podcast Heroes Journey, Coogler ha rivelato di aver già avviato contatti preliminari riguardo a una potenziale continuazione, considerando anche l’idea di sviluppare storie legate a Sinners in forma di graphic novel. Il regista ha spiegato come molti dei suoi collaboratori, in particolare gli storyboards artist, siano appassionati di fumetti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

