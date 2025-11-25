Sinners di ryan coogler potrebbe diventare un sequel di fumetti
possibilità di una continuazione di “Sinners” in formato fumetto. un progetto in fase di valutazione. Ryan Coogler, regista del film Sinners, ha confermato la possibilità di portare avanti il percorso narrativo del suo universo attraverso un futuro fumettistico. Durante un episodio del podcast Heroes Journey, Coogler ha rivelato di aver già avviato contatti preliminari riguardo a una potenziale continuazione, considerando anche l’idea di sviluppare storie legate a Sinners in forma di graphic novel. Il regista ha spiegato come molti dei suoi collaboratori, in particolare gli storyboards artist, siano appassionati di fumetti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Altre letture consigliate
Ryan Coogler ha confermato di essere già al lavoro su Black Panther 3: sarà il suo prossimo film dopo il successo di Sinners! [REPOST] - facebook.com Vai su Facebook
Inaspettatamente, uno dei migliori film del 2025 potrebbe avere un sequel - Uno dei film più acclamati del 2025 potrebbe non essere finito qui: ecco le nuove dichiarazioni del regista su un ipotetico sequel. Secondo bestmovie.it
Ryan Coogler conferma che Black Panther 3 è il suo prossimo film - Ryan Coogler presto tornerà al posto di regista per tornare al Marvel Cinematic Universe. Si legge su gamereactor.it
I Peccatori 2: il sequel è già in lavorazione? Chi se ne occupa? - Jordan, in originale Sinners, si è rivelato un incasso discreto nel mondo ma spettacolare negli USA, tanto che il sito Production Weekly rivela l'avvio di un ... Si legge su comingsoon.it