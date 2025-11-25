Simeone | Nel mio futuro mi immagino allenatore dell’Inter

Diego Pablo Simeone è intervenuto in conferenza stampa pre Atletico Madrid-Inter in programma domani sera. Ecco le sue parole. Simeone ha subito elogiato i nerazzurri: “È una squadra che gioca molto bene, con personalità e un’identità offensiva chiara. Hanno una rosa incredibile. Contro il Milan hanno dominato per tutta la partita, hanno creato tante occasioni. Avrebbero potuto vincere. Hanno giocato per vincere. In Champions, i numeri parlano da soli”. Sulla condizione dell’Atletico: “Tutte le partite sono importanti, indipendentemente dall’avversario. Siamo in una fase ascendente e dobbiamo migliorare in diversi aspetti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it