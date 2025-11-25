Simeone l' adulatore | Inter squadra meravigliosa e fortissima Un giorno tornerò
Il tecnico dell'Atletico Madrid presenta così la sfida ai nerazzurri: "Dobbiamo portare la partita dove pensiamo di poter far male. Io non ne sono sicuro perché non dipende da me, ma sì: immagino un periodo nerazzurro nel mio cammino". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
