Sidney Govou racconta il suo calvario | Mi proposero un'amputazione e accettai ero distrutto
L’ex stella della nazionale francese rivela: un’infezione post-operatoria lo portò a un passo dall’amputazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Sidney Govou racconta il suo calvario: “Mi proposero un’amputazione e accettai, ero distrutto” - L’ex stella della nazionale francese rivela: un’infezione post- Lo riporta fanpage.it
Govou racconta: "Nel 2013 mi dissero che dovevano amputarmi la gamba. Dissi sì, poi..." - Sidney Govou, ex attaccante della nazionale francese e oggi commentatore per Canal+, ha raccontato a Le Parisien un episodio drammatico della fine della. Riporta tuttomercatoweb.com