Sicurezza il comitato Modena Merita di Più incontra le forze dell' ordine

Modenatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 26 novembre, alle ore 20.30, presso la Sala Giacomo Ulivi dell’Istituto Storico della Resistenza (Viale Ciro Menotti 137, Modena), si terrà l’incontro pubblico “Sicurezza e Legalità – La parola alle Forze dell’Ordine”: un momento di ascolto e confronto diretto con chi, ogni giorno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

sicurezza comitato modena meritaSicurezza fuori controllo, Comitato 'Modena Merita di Più' in tv a Dritto e Rovescio - Non si tratta solo di microcriminalità, ma di un enorme disagio sociale ... Come scrive lapressa.it

sicurezza comitato modena meritaSicurezza a Modena: il Comitato Merita di più promuove incontro con le Forze dell’ordine - Politica: Mercoledì 26 novembre, alla presenza di Ottorino Orfello (Sap), Marco Petrucci (Usic) ed Elisa Fancinelli (Sulpl) ... Si legge su lapressa.it

sicurezza comitato modena merita"Criminalità fuori controllo . E le istituzioni sono immobili" - Il Comitato ’Modena Merita di Più’ in tv alla trasmissione Retequattro ’Dritto e Rovescio’ "Questa città era un gioiello e ora è segnata da abbandono e forte degrado ovunque" . Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Comitato Modena Merita