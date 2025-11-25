Sicurezza il comitato Modena Merita di Più incontra le forze dell' ordine

Mercoledì 26 novembre, alle ore 20.30, presso la Sala Giacomo Ulivi dell’Istituto Storico della Resistenza (Viale Ciro Menotti 137, Modena), si terrà l’incontro pubblico “Sicurezza e Legalità – La parola alle Forze dell’Ordine”: un momento di ascolto e confronto diretto con chi, ogni giorno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Le misure discusse durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica alla presenza dei rappresentani delle categorie economiche. Negli ultimi tre mesi i servizi straordinari delle forze dell'ordine si sono concentrati in particolare nella zona di Vai su Facebook

Riunione Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica a Poggibonsi Vai su X

Sicurezza fuori controllo, Comitato 'Modena Merita di Più' in tv a Dritto e Rovescio - Non si tratta solo di microcriminalità, ma di un enorme disagio sociale ... Come scrive lapressa.it

Sicurezza a Modena: il Comitato Merita di più promuove incontro con le Forze dell’ordine - Politica: Mercoledì 26 novembre, alla presenza di Ottorino Orfello (Sap), Marco Petrucci (Usic) ed Elisa Fancinelli (Sulpl) ... Si legge su lapressa.it

"Criminalità fuori controllo . E le istituzioni sono immobili" - Il Comitato ’Modena Merita di Più’ in tv alla trasmissione Retequattro ’Dritto e Rovescio’ "Questa città era un gioiello e ora è segnata da abbandono e forte degrado ovunque" . Come scrive msn.com