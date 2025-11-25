Si dice che l’Arsenal giocherà una partita a porte chiuse contro il Manchester United QUESTA SETTIMANA
Notizia fresca giunta in redazione: Arsenal e Manchester United hanno avuto alcuni incontri piccanti nel corso degli anni, ma secondo quanto riferito, la capolista della Premier League ha concordato un’amichevole funzionale con i Red Devils. Man United e Arsenal si affronteranno giovedì in una partita a porte chiuse al Sobha Realty Training Center dell’Arsenal, secondo quanto riportato da Notizie sul calendario dell’Arsenal. Sarà il primo incontro tra i due vecchi rivali dalla giornata di apertura del Stagione della Premier League, quando un tipico gol da fermo dell’Arsenal ha fatto guadagnare tutti e tre i punti all’Old Trafford. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
