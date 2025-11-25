Si apparta in auto col fidanzato | viene trascinata fuori dal branco e violentata davanti a lui

Today.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Violentata dal branco davanti agli occhi del fidanzato costretto ad assistere allo stupro. L'incubo vissuto da una giovane coppia - 24 anni lui, 20 lei - si è materializzato lo scorso 25 ottobre nella zona del parco di Tor Tre Teste, periferia est di Roma, dove i due si erano appartati alla. 🔗 Leggi su Today.it

