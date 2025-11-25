Si apparta in auto col fidanzato | viene trascinata fuori dal branco e violentata davanti a lui
Violentata dal branco davanti agli occhi del fidanzato costretto ad assistere allo stupro. L'incubo vissuto da una giovane coppia - 24 anni lui, 20 lei - si è materializzato lo scorso 25 ottobre nella zona del parco di Tor Tre Teste, periferia est di Roma, dove i due si erano appartati alla. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nola – Appartamento in Parco con Box e Posto Auto A ridosso del centro storico, in zona residenziale e ben servita, proponiamo in vendita esclusiva un appartamento di 110 m² al 3° piano con ascensore, all’interno di un parco chiuso e curato. Composizi - facebook.com Vai su Facebook
Ostia, si apparta in spiaggia e resta impantanato con l'auto. "Sono stato derubato" ift.tt/MkaWx6j Vai su X