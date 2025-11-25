Si accende il sacro fuoco olimpico Milano Cortina può iniziare

Agi.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Un'improvvisa schiarita nel cielo gonfio di pioggia sopra l' Antica Olimpia ha consentito l'accensione del fuoco sacro dell'olimpismo, quello dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina. Per l'Italia sarà la quarta kermesse a cinque cerchi dopo Cortina '56, Roma '60 e Torino 2006. Il fuoco è stato acceso nel corso della prova generale al tempo di Era in un luogo magico dove batte forte il cuore carico di emozioni. L'attrice Mary Mina, nel ruolo di gran sacerdotessa, ha utilizzato la luce del sole e lo specchio concavo per accendere la torcia che servirà da riserva per la cerimonia di domani (ore 11,30 locali) trasferita all'interno del vicino museo archeologico. 🔗 Leggi su Agi.it

si accende il sacro fuoco olimpico milano cortina pu242 iniziare

© Agi.it - Si accende il sacro fuoco olimpico, Milano Cortina può iniziare

Approfondisci con queste news

La neve d'estate accende il fuoco olimpico: a Livigno la BWT 1K Shot, lo sci in agosto - Mille metri di tracciato, ottenuto dallo stoccaggio della neve livignasca, conservata durante l’inverno con speciali teli isolanti e geotessili, saranno il teatro di una sfida ad alto tasso tecnico ed ... Da sportmediaset.mediaset.it

Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica verrà ricevuta al Quirinale il 4 dicembre - La fiamma olimpica sarà ricevuta al Quirinale giovedì 4 dicembre: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accoglierà il sacro fuoco di Olimpia, ... Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Accende Sacro Fuoco Olimpico