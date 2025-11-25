Si accende il sacro fuoco olimpico Milano Cortina può iniziare

AGI - Un'improvvisa schiarita nel cielo gonfio di pioggia sopra l' Antica Olimpia ha consentito l'accensione del fuoco sacro dell'olimpismo, quello dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina. Per l'Italia sarà la quarta kermesse a cinque cerchi dopo Cortina '56, Roma '60 e Torino 2006. Il fuoco è stato acceso nel corso della prova generale al tempo di Era in un luogo magico dove batte forte il cuore carico di emozioni. L'attrice Mary Mina, nel ruolo di gran sacerdotessa, ha utilizzato la luce del sole e lo specchio concavo per accendere la torcia che servirà da riserva per la cerimonia di domani (ore 11,30 locali) trasferita all'interno del vicino museo archeologico. 🔗 Leggi su Agi.it

