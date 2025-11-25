Shower in the jungle l’ironia che aiuta | ventotto sciarpe-icona all’asta per File
Firenze, 25 novembre 2025 – Una doccia può essere libertà, riflessione, denuncia, sollievo, metafora del nostro tempo. Può diventare un gesto quotidiano che racconta i problemi della terra, dalla siccità ai cambiamenti climatici, oppure trasformarsi in pioggia digitale che ci assale come la vita di oggi. Da questa immagine semplice e universale nasce la dodicesima edizione di Fuoriluogo, che quest’anno diventa Shower in the jungle: un viaggio creativo nella sala da bagno che prende forma in ventotto sciarpe di lusso, pezzi unici 140x200 in modal e cashmere, interpretate da architetti, designers e artisti chiamati a raccolta da Simona e Maurizio Chiessi dell’azienda Chiessi&Fedi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
"Fuoriluogo Shower in the Jungle" si avvicina! Giovedì 27 novembre 2025 | ore 18.30 (inizio asta ore 20.30) Teatro del Sale, Via dei Macci 111/R, Firenze ? Conferma ora la tua partecipazione https://www.fuori-luogo.net/showerinthejungle-rsvp - facebook.com Vai su Facebook
