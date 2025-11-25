Emergono dettagli inquietanti sull’inchiesta che ha portato all’arresto, lo scorso ottobre, di un 34enne accusato di aver narcotizzato e abusato di due donne usando Fentanyl. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo – descritto come un collaboratore scolastico in servizio in un liceo di Bergamo – avrebbe somministrato la sostanza alle vittime per stordirle, approfittare della loro incapacità di reagire e successivamente perseguitarle. L’arresto è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo con accuse gravissime: violenza sessuale aggravata, atti persecutori, cessione di sostanze stupefacenti e violenza privata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Shock nella scuola italiana, la violenza atroce sulle due studentesse: "Il bidello…"