Serie romantica sportiva queer di HBO sulla rivalità accesa

heated rivalry, la nuova serie HBO che porta in scena il mondo dello sport e della romantica queer. Una delle produzioni più attese della stagione, Heated Rivalry, prossimamente disponibile su HBO Max, fonde il thrill dello sport con un’intensa narrazione romantica di tematiche queer. Ispirata alla serie “Game Changers” di Rachel Reid, questa nuova produzione esplora un rapporto tra due appassionati di hockey, ponendo l’accento sulla rivalità sportiva e su un intreccio sentimentale che va oltre le righe del ghiaccio. l’origine e la distribuzione internazionale di heated rivalry. produzione e debutto in canada. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

