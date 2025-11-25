Serie C | Livorno-Torres 3-1 Venturato | Prestazione importante questo atteggiamento la base su cui costruire il nostro percorso

Una vittoria fondamentale. Il Livorno, di fronte al proprio pubblico, ha superato per 3-1 la Torres conquistando tre punti vitali in chiave salvezza. Un successo giunto al termine di una gara combattuta, con i rossoblù che, ad inizio ripresa, avevano ristabilito la parità spaventando gli amaranto.

