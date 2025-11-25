Serie C | Gubbio-Livorno trasferta vietata ai tifosi amaranto | a rischio anche le gare a Rimini e Terni

Niente tifosi del Livorno a Gubbio in vista della gara di sabato 29 novembre. L'annuncio arriva direttamente dalla società amaranto che “con profondo rammarico” fa sapere che è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella nostra provincia. Una situazione simile però. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

