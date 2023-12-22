Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Indiana Line Utah 5, i diffusori hi-fi dal design vintage che guardano al futuro repubblica.it
The Beatles Anthology festeggia i 30 anni espandendo la docuserie e aggiungendo un libro e un nuovo disco gqitalia.it
Erika Rombaldoni, dalle coreografie per Cesari Cremonini all’Eurovision Song Contest Junior: “La danza non ... superguidatv.it
Usa, addetta alle pulizie sbaglia casa: il proprietario spara e la uccide lapresse.it
Cyber-minacce in aumento e stop ai software russi: la PA italiana davanti alla sfida della sicurezza digitale ilgiornaleditalia.it
Gimenez, forte pressing del Sunderland: la possibile offerta. E il Milan potrebbe puntare su … pianetamilan.it
Scacchi, World Cup 2025: la finale Wei Yi Sindarov agli spareggi. Esipenko ai Candidati
Si conclude in parità la parte a cadenza classica della finale della World Cup 2025 tra Wei Yi e Ja... ► oasport.it
La piattaforma Crimea resta intatta. Gli appunti di Terzi per una pace giusta a Kyiv
Si è tenuto ieri a Stoccolma il quarto vertice parlamentare della Piattaforma internazionale sulla ... ► formiche.net
A villa Butera "Viaggio nell'arte", la personale di Rossella Marino: un percorso visivo attraverso figure simboliche
Sarà inaugurata domenica 30 novembre 2025, la mostra personale dell'artista Rossella Marino, intit... ► palermotoday.it
Fame emotiva e disturbi dell'immagine corporea, il focus aperto a tutta la cittadinanza
Venerdì 28 novembre, ore 20, nella Sala Santa Caterina di Forlì si tiene l'incontro dal titolo "La... ► forlitoday.it
Il 26 novembre la presentazione del progetto di fattibilità del nuovo impianto di depurazione
Tempo di lettura: < 1 minutoDomani 26 novembre alle ore 16:30, presso la sala consiliare di Pa... ► anteprima24.it
10 smartphone in offerta da non lasciarsi scappare per il Black Week di Amazon
Da Samsung a Xiaomi, passando per Apple, Honor e Motorola: i 10 migliori smartphone in offerta su A... ► fanpage.it
La nuova app di incontri NOB fatta su misura per i nobili aristocratici di Parigi lanciata con un “Ballo Surrealista” nel quartiere Marais
Nel quartiere del Marais, il Musée de la Chasse et de la Nature è diventato il luogo simbolo di un ... ► ilfattoquotidiano.it
Deutsche Bank, Bce chiede chiarimenti sul netting, l’esposto Schiraldi segnala 200 miliardi di leva non contabilizzata e riapre i nodi del caso Mps
La Bce ha iniziato a fare domande a Deutsche Bank su alcune procedure di netting che avrebbero nas... ► ilgiornaleditalia.it
#DigitalSafeYou: HWG Sababa contro la violenza digitale di genere
(Adnkronos) – In concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contr... ► periodicodaily.com
Chiave inglese e slogan su «uccidere un fascista»: contro Ramelli l’ignobile show degli “zombie” antifà. Guarda il video
C’era il macabro e disumano striscione con la chiave inglese e lo slogan «Fascio morto concime per... ► secoloditalia.it
Trump dichiara il Cartel de los Soles un’organizzazione terroristica (e mira a Maduro)
Nel più recente giro di vite contro il regime venezuelano, gli Stati Uniti hanno formalmente design... ► panorama.it
Andrea Pinamonti derubato durante la partita del Sassuolo. La compagna Dasha: “In casa c’erano i bimbi”
Modena, 25 novembre 2025 – Brutta avventura ieri per il centravanti del Sassuolo calcio Andrea Pina... ► ilrestodelcarlino.it
Emilia Romagna, cure gratuite per le vittime di violenza: ora esenti anche le visite specialistiche
Un'ulteriore agevolazione sanitaria per le vittime di violenza di genere, per chi viene discrimina... ► riminitoday.it
25 novembre, premiato il corto del Nautico Galvani che denuncia la violenza contro le donne (VIDEO)
Il corto della classe 2°A dell'Isis Nautico-Galvani si è aggiudicata il primo premio nell'ambito d... ► triesteprima.it
Tentato omicidio a Capodistria: arrestato un cinquantacinquenne
Un cittadino sloveno è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio ai anni di un quarantanove... ► triesteprima.it
Viviano si espone: «Derby? Il Milan ha giocato una partita ridicola. L’Inter ha perso e deve interrogarsi sul perché»
di Redazione Inter News 24Viviano si espone senza veli sul derby di domenica sera, tra Inter e Milan... ► internews24.com
Usa, addetta alle pulizie sbaglia casa: il proprietario spara e la uccide
Uccisa da un colpo d’arma da fuoco nel portico di una casa che pensava di dover pulire. Un’addetta ... ► lapresse.it
stramurales festival: il primo studio accademico italiano sulla street art pubblicato dalla harvard university
L'Harvard Health and Human Rights Journal, una delle riviste accademiche più autorevoli nel panora... ► milanotoday.it
La tragedia di Viola Mazzotti fa il giro dei social: “Non si può morire così a 23 anni”
Cervia (Ravenna), 25 novembre 2025 – Tragedia a Bologna: il web si riempie di messaggi di cordoglio... ► ilrestodelcarlino.it
Chiara Ferragni andrà in carcere? Marketing o truffa: quanto ha chiesto la Procura di Milano per l’influencer del Pandoro gate
La Procura di Milano accusa Chiara Ferragni di truffa aggravata per le campagne Pink Christmas e pe... ► notizie.com
Perché wicked for good diretor jon m chiu ha rifiutato di mostrare gli ultimi momenti
approfondimento su “wicked: for good” e il suo finale segretato Il film “Wicked: For Good”, secondo... ► jumptheshark.it
La crescita delle unghie è un processo naturale che riflette lo stato di salute generale e alcune abitudini quotidiane.
La crescita delle unghie è un processo naturale che riflette lo stato di salute generale e alcune a... ► amica.it
Rafael Nadal: “Il serbatoio, ormai, era vuoto. Con la giusta passione tutto è meno complicato”
Una lunghissima intervista è stata rilasciata da Rafael Nadal a Jorge Valdano, all’interno del prog... ► oasport.it
Chiara Ferragni in tribunale: chiesta condanna di quasi 2 anni per il caso “Pandoro Balocco” e “Uova di Pasqua”
ABBONATI A DAYITALIANEWS Ferragni in aula per le operazioni commerciali contestate Questa ma... ► dayitalianews.com
Cherry Season 2 cast: attori e personaggi della serie tv
ritorno di cherry season – la stagione del cuore: seconda stagione in esclusiva su mediaset infinit... ► jumptheshark.it
FI primo partito in provincia di Caserta e terzo a Capua, Antropoli: “Premiati dal lavoro svolto”
Tempo di lettura: < 1 minutoI risultati elettorali delle consultazioni per il rinnovo del Cons... ► anteprima24.it
Red dead redemption 2 scopre una divertente novità che sorprende i giocatori
red dead redemption 2: un mondo ricco di sorprese e dettagli nascosti Il videogioco Red Dead Redemp... ► jumptheshark.it
Chiara Ferragni in tribunale, look nero e trucco essenziale
Chiara Ferragni è tornata in tribunale. Continua il procedimento giudiziario relativo alle operazio... ► dilei.it
Lo Shiseido Micro Click Concentrate promette di attenuare le rughe di espressione. Ma funziona davvero?
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when y... ► gqitalia.it
Questura di Sondrio: terzo posto assoluto nel Trofeo Green Challenge Cup
L’equipaggio della Polizia di Stato - Questura di Sondrio, composto da Oreste Gianoncelli e Barbar... ► sondriotoday.it
La Corte Ue: “Obbligatorio riconoscere i matrimoni gay contratti all’estero”. FdI: “Forzatura inaccettabile”
Tutti i Paesi dell’Unione europea sono tenuti a riconoscere i matrimoni tra due cittadini dello st... ► secoloditalia.it
Thailandia, si arrampicano sui cavi per sfuggire alle alluvioni
La Thailandia è alle prese con violente inondazioni che hanno travolto il sud del Paese dopo giorni ... ► tgcom24.mediaset.it
Scivolone del Bitcoin, ai minimi da aprile: dove può arrivare e perché
A dispetto del rimbalzino degli ultimi giorni, prosegue la fase negativa del Bitcoin, che ha toccat... ► quifinanza.it
Riggi (FdI): “Esperienza bellissima, grazie a tutti”
Tempo di lettura: 2 minuti“Grazie di cuore a tutti. È vero, non siederò tra i banchi del nuovo C... ► anteprima24.it
Dominik Paris: “Non c’è nulla di rotto, devo avere pazienza. Molte ore di trattamento”
Dominik Paris ha rimediato una forte botta alla caviglia sinistra nel corso dell’allenamento svolto... ► oasport.it
Giornata contro la violenza alle donne, ecco le bustine di zucchero con il numero antiviolenza 1522
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il C... ► riminitoday.it
Eurostat: redditi Ue +22% in 20 anni, calano solo in Italia e Grecia
Milano, 25 nov. (askanews) – Negli ultimi venti’anni sono cresciuti i redditi delle famiglie euro... ► ildenaro.it
Pandoro Gate: per Chiara Ferragni richiesta di un anno e otto mesi
L'influencer è accusata di truffa aggravata. Chiesta anche la condanna per Fabio Damato, suo ex brac... ► gazzetta.it
Francesco Totti e Noemi Bocchi indagati per aver lasciato i figli 3 ore da soli, Ilary Blasi vuole il processo
Il pm ha chiesto l’archiviazione per Francesco Totti e Noemi Bocchi, ma Ilary Blasi si è opposta: la... ► virgilio.it
Evade due volte dai domiciliari, arrestato l’ex senatore Vincenzo Nespoli
L'ex senatore del Popolo della Libertà, condannato a 5 anni e 8 mesi di carcere, si è visto revocar... ► fanpage.it
Federico Dragogna dei Ministri ad Alessandria in dialogo con Enrico Deregibus
foto di Chiara MirelliALESSANDRIA – Sarà Federico Dragogna dei Ministri domenica 30 il protagonista... ► lopinionista.it
X Factor 2025, gli Inediti: Tatuaggi, l'inno di TOMASI all'amore che non muore e al ricordo indelebile
Alessandro Tomasi in arte TOMASi o "il piccolo Cocciante", come lo chiama Jake La Furia, ha voluto c... ► comingsoon.it
Nel 2024 un femminicidio ogni 3 giorni
15.40 Un femminicidio ogni tre giorni.Secondo l'Istat sono state 106 le vittime nel 2024, spesso uc... ► televideo.rai.it
Vlahovic Pablo Mari e Pavlovic Thuram, parla Rocchi: “Se lo trascina addosso”
Il designatore della Serie A analizza i principali episodi della 12esima giornata che hanno contrad... ► calciomercato.it
Violenza di genere, le caserme dell'Arma si illuminano di arancione
In occasione del 25 novembre, “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le... ► riminitoday.it
Ecco la storia della famiglia nel bosco: chi sono i genitori, come vivevano e cosa è successo ai bambini
Tra gli alberi di Palmoli, in un angolo di Abruzzo dove la vita scorre lontana da orologi, traffico... ► donnapop.it
Storace smonta la festa della sinistra: il dato che fanno finta di non vedere
A sentire gli esponenti del centrosinistra, anzi del campo largo, la spallata al governo è question... ► iltempo.it
Cross over al Grande Fratello: dal Kosovo arriva Dolce Dona
Il Grande Fratello si prepara ad accogliere un’ospite che non mancherà di farsi notare. Come annunc... ► davidemaggio.it
Fiction Rai 2025 2026, il calendario completo: quando iniziano le nuove serie
Non si vive di soli programmi e la Rai lo sa bene. Il palinsesto dev’essere arricchito dalle tanto ... ► dilei.it
Tajani in Arabia Saudita. Il nuovo asse strategico tra Roma e Riyadh
La visita di Antonio Tajani arriva mentre Roma e Riyadh sperimentano un ritmo di scambi politici e ... ► formiche.net
Duskbloods: esclusiva switch 2 di fromsoftware per un gioco ambizioso
Il settore dei videogiochi continua a evolversi rapidamente, offrendo nuove opportunità e speranze ... ► jumptheshark.it
In Regione Lazio il convegno “Casa, triste casa”: focus sulla violenza di genere nascosta in famiglia
Roma, 25 novembre 2025 – “La violenza che nasce e cresce dentro le mura di casa è la più difficile ... ► ilfaroonline.it
"Fa ridere", "Non era la persona che pensavo". Scintille tra la Pellegrini e Magnini
Accuse incrociate tra due ex storici: Filippo Magnini e Federica Pellegrini. Nello studio di Belve,... ► ilgiornale.it
Ranking UEFA, la Serie A rincorre lo slot extra in Champions: Italia quinta, ora serve un sprint perfetto
La pausa per le Nazionali è ormai un ricordo, così come il dodicesimo turno di campionato. Per le s... ► serieagoal.it
Policlinico Tor Vergata, Rocca inaugura l’Unità di Medicina d’urgenza
Roma, 25 novembre 2025 – Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha inaugurato l’Unità ... ► ilfaroonline.it
Bufera a Napoli, partita con il Qarabag a rischio? Le immagini preoccupano (VIDEO)
Si sta abbattendo un vero e proprio nubifragio su Napoli, con una pioggia che sembra davvero incess... ► spazionapoli.it
Il nuovo treno elettrico a doppio piano sulla linea Torino Milano
Sarà in circolazione a partire da domani, mercoledì 26 novembre, il nuovo treno elettrico a doppio... ► novaratoday.it
Espulso per uno schiaffo al compagno, ma il mister dell’Everton approva: “I vincenti hanno carattere”
Roma, 25 novembre 2025 – Rosso diretto per uno schiaffo. E fin qui ci siamo. A chi? Al compagno, e ... ► sport.quotidiano.net
Gaza, Hamas consegna il corpo di un altro ostaggio alla Croce Rossa
Hamas ha consegnato il corpo di un altro ostaggio israeliano alla Croce Rossa nell’ambito dell’acco... ► lapresse.it
Un’iniziativa che attraversa il cuore della capitale con 5 km di solidarietà
In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne è andata in scena l’inizi... ► iodonna.it
“Era in condizioni orribili, non so come sia vivo”: Mamma trova un alligatore nella stanza di suo figlio
Dopo la morte di suo figlio, una donna ha dovuto interfacciarsi con un’altra spiacevole scoperta. S... ► ilfattoquotidiano.it
Elezioni Regionali, PaP: “Continuiamo a costruire un Sannio solidale”
Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Potere al Popolo San... ► anteprima24.it