Senzatetto a Torino | circa 730 posti letto in 27 strutture di prima accoglienza

Con l’arrivo della stagione fredda la Città conferma e potenzia l’offerta di supporto alle persone senza dimora, che vede complessivamente oltre 1.100 percorsi di accoglienza dedicati e che coinvolge nella gestione dei servizi circa 40 enti del terzo settore, attivati tramite procedure di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

VIDEO | I portici trasformati in rifugio per senzatetto. Ecco la Torino che non vogliono far vedere - facebook.com Vai su Facebook

Cercando Alessandro Venturelli tra i senzatetto di Torino Centro a 'Chi l'ha visto?' arriva una buona notizia: una mamma ha identificato suo figlio scomparso da cinque mesi ift.tt/uP5jxKv Vai su X

Emergenza freddo, a Torino 730 posti letto per senza dimora - dice Jacopo l'assessore alle Politiche sociali, Jacopo Rosatelli - Si legge su ansa.it

Emergenza freddo, scatta il piano di accoglienza per i senzatetto: 730 posti letto a Torino - Tutte le possibilità messe in campo dal Comune per aiutare i senzatetto, a cominciare dai dormitori di via Traves e corso Regina Margherita Temperature sotto lo zero a Torino nelle prossime notti. Secondo msn.com

Ragazzini tentano di dar fuoco a un senzatetto, poi scappano: «Sono vivo per miracolo, svegliato da fumo e calore» - Paolo Scotellaro, un senzatetto di 63 anni, stava dormendo sulla sua poltrona quando è stato svegliato dal calore delle fiamme e dall'odore di fumo. Lo riporta corriereadriatico.it