Sentenza Ue | i matrimoni gay vanno riconosciuti in tutta Europa ma l’Italia resta a metà strada

Una decisione che segna un punto di svolta per i diritti delle coppie omosessuali in Europa. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che tutti gli stati membri devono riconoscere i matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati legalmente in un altro paese dell’Ue. Questo significa che chi si sposa in uno stato dove è permesso non può più vedersi negati i diritti una volta tornato nel proprio paese d’origine. Tutto è partito da una coppia di uomini polacchi che nel 2018 si è sposata a Berlino, in Germania. Dopo il matrimonio, uno dei due ha preso il cognome del partner, come prevede la legge tedesca. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Sentenza Ue: i matrimoni gay vanno riconosciuti in tutta Europa, ma l’Italia resta a metà strada

