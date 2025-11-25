Sei vittima di violenza? Ecco i segnali da non ignorare Il test dei carabinieri

Firenze, 25 novembre 2025 – Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si schiera anche l’Arma dei Carabinieri, con spot, protagonista Cristiana Capotondi, attività formative e un test di autovalutazione per rivelare il livello di violenza subita in un rapporto di coppia. Lo strumento di autovalutazione. Si chiama “ Violenzametro ”, e accoglie diverse domande che aiutano a definire il tipo di violenza e l’intervento consigliato. Ad esempio “Ti ignora”, “Ti inganna”, “Ti sminuisce”, “Ti umilia”, e “Ti controlla”, il suggerimento è di parlarne con amici e familiari e chiedere supporto psicologico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

