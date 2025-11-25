Sei stressato? È perché credi di combattere i leoni te lo spieghiamo nel dettaglio
Ti senti costantemente sotto pressione? Non sei solo, e c’è una spiegazione scientifica che potrebbe sorprenderti. Due antropologi evoluzionisti, Colin Shaw dell’Università di Zurigo e Daniel Longman della Loughborough University, hanno scoperto qualcosa di incredibile: il nostro corpo reagisce allo stress moderno esattamente come se dovessimo affrontare un leone affamato. Per migliaia di anni, i nostri antenati dovevano preoccuparsi solo occasionalmente dei predatori. Quando appariva un pericolo reale, scattava la risposta di attacco o fuga: il corpo si preparava a combattere o scappare, bruciando tantissime energie. 🔗 Leggi su Cultweb.it
