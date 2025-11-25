Segnaletica stradale 405mila euro dal ministero delle Infrastrutture e trasporti

Latinatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 400mila euro per sostituire e potenziare il sistema della segnaletica stradale verticale. È il finanziamento ottenuto dal Comune di Latina e accordato dal ministero delle Infrastrutture e trasporti, su un progetto della stessa amministrazione comunale.In dettaglio, il finanziamento. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

segnaletica stradale 405mila euroSegnaletica stradale, 405mila euro dal ministero delle Infrastrutture e trasporti - È il finanziamento ottenuto dal Comune di Latina e accordato dal ministero delle Infrastrutture e ... Riporta latinatoday.it

segnaletica stradale 405mila euroNuova segnaletica verticale: 405mila euro al Comune di Latina dal Ministero dei Trasporti - “Questo finanziamento – afferma l’assessore ai Trasporti Gianluca Di Cocco – è un ulteriore passo verso una mobilità moderna, sicura e chiara" ... Secondo latinaoggi.eu

segnaletica stradale 405mila euroSicurezza stradale e viabilità, lavori per 300mila euro a Torino - Via libera della Giunta comunale a due interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale, con la manutenzione della segnaletica stradale e l'adeguamento de ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Segnaletica Stradale 405mila Euro