NSC Campania scrive al Prefetto: “Revocare l’appalto alla ditta inadempiente e affidare i servizi ai ristoratori locali”. A denunciarlo è la Segreteria Regionale Campania del Nuovo Sindacato Carabinieri, che esprime profonda indignazione e protesta fermamente per i gravi disservizi logistici che hanno interessato il personale dell’Arma. La cooperativa di ristorazione, vincitrice dell’appalto indetto dalla Prefettura di Caserta per la fornitura dei pasti, di fatto ha lasciato a digiuno i militari impegnati nel servizio, già di per sé disagiato e prolungato. “ In alcuni casi i pasti non sono mai pervenuti – spiega NSC Campania – in altri le consegne sono avvenute in piena notte, vanificando l’esigenza di un ristoro essenziale e tempestivo: una situazione inaccettabile e potenzialmente rischiosa per la salute e l’efficienza dei colleghi”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Seggi elettorali nel Casertano, mancata consegna dei pasti ai carabinieri impiegati nel servizio di vigilanza