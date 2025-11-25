Secondo forno crematorio prima riunione dell' Osservatorio ambiente salute

Lunedì 24 novembre si è riunito, per la prima volta, l'Osservatorio ambiente-salute dedicato alla questione del secondo forno crematorio del cimitero di Staglieno. Ne seguirà un secondo il 12 gennaio 2026.Presenti le reti e i comitati di cittadini, nonché i rappresentanti di Città Metropolitana. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Buon'Idea. . POLPETTE AL FORNO CON PATATE Un secondo di carne gustoso e ricco, facile da preparare INGREDIENTI 500g di macinato misto 150g di ricotta senza lattosio 100g di acqua 800g di patate Pangrattato Aglio in polvere. Zenzero in polvere. P - facebook.com Vai su Facebook

Secondo forno crematorio, prima riunione dell'Osservatorio ambiente salute - Gli assessori Pericu, Robotti e Lodi hanno incontrato le reti e i comitati dei cittadini insieme al difensore civico, Città Metropolitana, Arpal e Asl3. Si legge su genovatoday.it

Nuovo forno crematorio a Staglieno, la battaglia arriva al Consiglio di Stato: il ricorso di Legambiente - L'associazione ambientalista ricorre in secondo grado contro il Comune e la Città Metropolitana tra il plauso dei residenti che rilanciano: "Ora la politica e la Sindaca facciano la loro parte per fer ... msn.com scrive

Genova, sul nuovo forno crematorio pende già un esposto di Legambiente: una storia di notizie scorrette - Cosa succede a Genova sul tema dei cimiteri e della cremazione, una città al primo posto in Italia nell’indice di invecchiamento degli abitanti, 266,9% a fronte del 184,4 di Milano e il 226. Da ilfattoquotidiano.it