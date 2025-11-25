Secondo appuntamento con Al centro della musica

Arezzonotizie.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seconda attesissima serata di “Al centro della Musica”la kermesse canora presso il Circolo di Santa Firmina il 29 novembre 2025.Dopo la prima serata in cui si sono affrontati 7 bravissimi cantanti presentando un loro cavallo di battaglia ed omaggiando il grande Adriano Celentano, i concorrenti si. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

