Secondo appuntamento con Al centro della musica

Seconda attesissima serata di “Al centro della Musica”la kermesse canora presso il Circolo di Santa Firmina il 29 novembre 2025.Dopo la prima serata in cui si sono affrontati 7 bravissimi cantanti presentando un loro cavallo di battaglia ed omaggiando il grande Adriano Celentano, i concorrenti si. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Il secondo appuntamento della nuova stagione di "Mettiamoci in gioco" avrà luogo sabato 29 novembre 2025 a partire dalle ore 20 presso i locali dell'oratorio della Parrocchia di Santa Maria Maggiore a Mondovì Borgo Ferrone in Via San Bernolfo n.16.

Mercoledì 26 novembre secondo appuntamento della rassegna "IO e IA" Al Candiani Alessandro Memo approfondisce il tema "L' #IA è dappertutto. Proviamola per la ricreazione"

"La Nazione incontra... Aperitivo in Borgo: Secondo appuntamento con talk show su sostenibilità, musica e senso di comunità" - Domani alle 18 si terrà il secondo talk show de La Nazione su sostenibilità, musica, libri e arte, con focus su giovani e senso di comunità.

'Musica Civica', appuntamento con la Bibbia secondo Aldo Cazzullo e Moni Ovadia - Domenica 23 novembre, alle 19 nell'Aula Magna della Facoltà di Economia dell'Università di Foggia, la XVI edizione di 'Musica Civica – Conversazioni tra suoni e parole' presenta 'Il romanzo della Bibb ...

«Pensare la città», secondo appuntamento del progetto: «Napoli, decadente e stupefacente, sarà al centro del dibattito» - Dopo il primo dibattito sul tema della mobilità, prosegue con il secondo appuntamento il ciclo di incontri dal titolo «Pensare la città».