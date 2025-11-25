Se il patriarcato ci crolla addosso
«La condizione di ciò che si chiama il modo di pensare popolare, non solo è in crisi, ma per giunta in una crisi dissolvitrice e grandemente pericolosa (.) Chi crede . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Bignardi: «Frequentavo i collettivi, guardando mia figlia penso che il patriarcato sia alla fine. Il mio divorzio? Una casa che crolla» Vai su X
? Si chiude l'era De Luca, Emiliano e Zaia. Crolla l'affluenza. Schlein va a Napoli per la vittoria dell'ex presidente della Camera. Conte: “La destra non saltella più”. In Veneto trionfa il leghista Stefani, come previsto. * Elezioni regionali senza storia. Decaro in - facebook.com Vai su Facebook