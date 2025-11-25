Se il 28 novembre ricevi questo messaggio sul telefono ecco cosa devi fare subito
Il 28 novembre 2025 segna una nuova tappa nell’evoluzione del sistema nazionale di allarme pubblico IT-alert. Questa volta è la Lombardia a mettersi alla prova, con una simulazione che coinvolgerà tutti i dispositivi mobili presenti in un raggio di circa due chilometri dallo stabilimento Bracco Imaging S.p.A. di Ceriano Laghetto, in provincia di Monza e Brianza. Non è un’emergenza reale, ma un test cruciale per verificare l’efficienza di un sistema che potrebbe un giorno salvare vite umane. Alle ore 9:00 precise del mattino, migliaia di smartphone, tablet e cellulari inizieranno a vibrare simultaneamente, emettendo un suono caratteristico che molti italiani hanno già imparato a riconoscere. 🔗 Leggi su Screenworld.it
