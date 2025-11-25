Scuola e Università l’Anvur sotto il controllo del Governo | rischi per autonomia e ricerca
Una riforma recente mette seriamente in discussione l’autonomia universitaria: l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur), un tempo indipendente, passa sotto il diretto controllo del Ministero dell’Istruzione. L’Anvur ha un ruolo strategico nel sistema accademico italiano: valuta la qualità della didattica e della ricerca, definisce criteri per l’accreditamento degli atenei, gestisce l’abilitazione scientifica dei professori e propone istituzioni, fusioni o accorpamenti di università. Storicamente, la sua indipendenza dal governo era considerata essenziale per garantire trasparenza e pluralismo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
