Scrubs torna dopo 15 anni | il trailer del reboot fa impazzire i fan

25 nov 2025

La banda del Sacro Cuore è tornata: il tanto atteso reboot di Scrubs, la generazionale bomba comedy medical che ha rivoluzionato il panorama seriale nel suo genere, si presenta al pubblico con un primo teaser trailer che gronda nostalgia e fanservice da tutti i pori (e sì, stiamo facendo un complimento!)   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Official Scrubs (@scrubs) J.D., Turk e Elliott, dopo 15 anni, rindossano il camice e tornano nelle corsie dell’ospedale più pazzo d’America, al cospetto di nuovi – e decisamente sconvolti – tirocinanti. Non può mancare naturalmente l’anima della festa, l’ormai mitologico Dottor Cox, il goliardico e inflessibile mentore cui J. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

