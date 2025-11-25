Scrubs torna con il primo teaser che riunisce j d turk ed elliot video

il ritorno di scrubs: il reboot della serie cult americana. Il mondo della televisione asistema il ritorno di uno dei series comedy più iconici degli anni Duemila. Dopo anni di attesa, il reboot di Scrubs sta per essere lanciato, riunendo i protagonisti storici e offrendo agli appassionati una nuova avventura ambientata nel mondo ospedaliero. Con un mix di nostalgia e novità, questo nuovo capitolo promette di mantenere lo spirito originale, aggiornandolo alle dinamiche moderne e coinvolgenti. ritorno dei personaggi principali e prime anticipazioni. i volti simbolo di sempre. Nel teaser ufficiale, i fan riconosceranno subito J. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

scrubs torna primo teaserScrubs: Un video celebrativo della serie svela alcune sequenze dell'atteso revival - ABC ha diffuso un video che celebra Scrubs e ci prepara per il revival atteso negli Stati Uniti per febbraio 2026. Come scrive comingsoon.it

Scrubs: Zach Braff e Donald Faison sul set nel primo sguardo al revival - Ritorno sul set per le star della folle medical series, attualmente in lavorazione come dimostra il divertente video dal set che offre un primo sguardo ai nuovi episodi. Scrive movieplayer.it

