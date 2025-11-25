Scrubs | nel teaser del reboot JD è di nuovo al Sacro Cuore
Il 25 febbraio ritornerà sugli schermi americani la serie cult con protagonista Zach Braff, di cui sono state condivise online alcune scene. Scrubs sta per tornare e ABC ha condiviso il teaser del ritorno della serie cult che riporterà sugli schermi JD e i suoi amici. Bill Lawrence ha sviluppato il reboot che, nel mese di luglio, ha ottenuto il via libera alla produzione della prima stagione. Cosa mostra il teaser di Scrubs Il breve filmato mostra il protagonista ritornare al lavoro al Sacro Cuore, incontrando i vecchi amici e colleghi, ma anche i nuovi studenti in medicina che stanno facendo esperienza nella struttura. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Approfondisci con queste news
Primo Teaser per il ritorno di SCRUBS. Appuntamento il 25 Febbraio su ABC e Hulu (da noi arriverà su DisneyPlus)! #SerieTV #Scrubs Vai su X
Scrubs, sono tornati! Ecco il primo video di J.D. (Braff), Turk (Faison) ed Elliot (Chalke) nuovamente tra i corridori del Sacro Cuore. Qui incontrano una nuova generazione di interni interpretati da Ava Bunn, Jacob Dudman, David Gridley, Layla Mohammadi e A - facebook.com Vai su Facebook
Scrubs sta per tornare: il primo teaser riunisce J.D., Turk ed Elliot! [VIDEO] - Ecco un primo teaser assaggio dell'atteso reboot di Scrubs: JD, Turk ed Elliot sono ufficialmente tornati al Sacro Cuore! Da bestmovie.it
Scrubs torna dopo 15 anni: il trailer del reboot fa impazzire i fan - La serie, scritta dallo storico creatore del brand originale, vede anche il ritorno di un irriconoscibile Dottor Cox ... Lo riporta msn.com
‘Scrubs’ Teaser: Zach Braff, Donald Faison & The Gang Are Back In First Footage Of Reboot - The reboot comes 15 years after JD said goodbye to Sacred Heart to take a new job as a residency ... Scrive msn.com