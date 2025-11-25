Scrubs | nel teaser del reboot JD è di nuovo al Sacro Cuore

Il 25 febbraio ritornerà sugli schermi americani la serie cult con protagonista Zach Braff, di cui sono state condivise online alcune scene. Scrubs sta per tornare e ABC ha condiviso il teaser del ritorno della serie cult che riporterà sugli schermi JD e i suoi amici. Bill Lawrence ha sviluppato il reboot che, nel mese di luglio, ha ottenuto il via libera alla produzione della prima stagione. Cosa mostra il teaser di Scrubs Il breve filmato mostra il protagonista ritornare al lavoro al Sacro Cuore, incontrando i vecchi amici e colleghi, ma anche i nuovi studenti in medicina che stanno facendo esperienza nella struttura. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

