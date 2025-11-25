Scoperti 40.000 asteroidi vicino alla Terra | qual è il reale rischio di impatto secondo l'Esa

Fanpage.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Agenzia spaziale europea (Esa) ha annunciato la scoperta del 40.000esimo asteroide vicino alla Terra (NEA). Di questi 2.000 hanno una probabilità diversa da zero di schiantarsi contro la Terra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

scoperti 40000 asteroidi vicinoScoperti 40.000 asteroidi vicino alla Terra: qual è il reale rischio di impatto secondo l’Esa - 000 hanno una probabilità diversa da zero di schiantarsi contro la Terra. Secondo fanpage.it

scoperti 40000 asteroidi vicinoScoperti 40mila asteroidi vicino alla Terra, 2mila a rischio impatto - Hanno superato quota 40mila gli asteroidi vicini alla Terra individuati finora, cioè quegli oggetti che possono arrivare a meno di 45 milioni di chilometri dall'orbita terrestre. Lo riporta repubblica.it

scoperti 40000 asteroidi vicinoIndividuati 40mila asteroidi vicino alla Terra: 2mila potrebbero colpirci - Hanno superato quota quarantamila gli asteroidi vicini alla Terra individuati finora, cioè quegli oggetti che possono arrivare a meno di 45 milioni di chilometri dall'orbita terrestre. tgcom24.mediaset.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Scoperti 40000 Asteroidi Vicino