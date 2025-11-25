Scoperti 40.000 asteroidi vicino alla Terra | qual è il reale rischio di impatto secondo l'Esa
L'Agenzia spaziale europea (Esa) ha annunciato la scoperta del 40.000esimo asteroide vicino alla Terra (NEA). Di questi 2.000 hanno una probabilità diversa da zero di schiantarsi contro la Terra. 🔗 Leggi su Fanpage.it
