Scoop di Axios | Trump pronto a parlare con Maduro

“Il presidente Trump ha detto ai suoi consiglieri che ha intenzione di parlare direttamente con Nicolás Maduro”. Questo lo scoop di Axios, basato su informazioni confidenziali, che sembra confermare quanto Trump aveva dichiarato a metà novembre quando, interpellato sulla possibilità di interloquire con il presidente venezuelano, si era detto possibilista. Lo scoop giunge mentre la pressione su Caracas sembra aver raggiunto l’acme dopo il dispiegamento al largo delle coste venezuelane della portaerei USS Gerald R. Ford e il diuturno, improvvido quanto illegale, affondamento di alcune barche ritenute dedite al traffico di droga. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Scoop di Axios: Trump pronto a parlare con Maduro

News recenti che potrebbero piacerti

Consentiteci un certo straniamento nel vedere la reazione a scoppio ritardato di tanta parte della stampa italiana allo scoop dell’altro ieri - l’altro ieri! - di Axios e a ruota di altre grandi testate fra cui l’agenzia Reuters, sul presunto accordo Usa-Russia per un pi - facebook.com Vai su Facebook

Il piano (segreto) di Stati Uniti e Russia per la pace in Ucraina, in 28 punti e ispirato al modello Gaza. Kyiv e gli alleati europei restano in attesa di capire i dettagli. Lo scoop di Axios Vai su X

Il piano (segreto) di Stati Uniti e Russia per la pace in Ucraina. Lo scoop di Axios - L’iniziativa, guidata dagli emissari di Trump e Putin, mira a ridefinire sicurezza europea e rapporti bilaterali. Scrive ilfoglio.it

Lo scoop di Axios: un piano segreto tra Stati Uniti e Russia per la fine della guerra in Ucraina - Lo scoop di Axios: il progetto in 28 punti parte dal vertice in Alaska tra Trump e Putin. Secondo corrierenazionale.it

“Usa e Russia, piano segreto per la pace in Ucraina”/ Scoop di Axios: “L’accordo in 28 diversi punti” - Usa e Russia sono al lavoro su un piano segreto per terminare la guerra in Ucraina: lo scoop di Axios. Riporta ilsussidiario.net