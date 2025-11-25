Scoop di Axios | Trump pronto a parlare con Maduro

It.insideover.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il presidente Trump ha detto ai suoi consiglieri che ha intenzione di parlare direttamente con Nicolás Maduro”. Questo lo scoop di Axios, basato su informazioni confidenziali, che sembra confermare quanto Trump aveva dichiarato a metà novembre quando, interpellato sulla possibilità di interloquire con il presidente venezuelano, si era detto possibilista. Lo scoop giunge mentre la pressione su Caracas sembra aver raggiunto l’acme dopo il dispiegamento al largo delle coste venezuelane della portaerei USS Gerald R. Ford e il diuturno, improvvido quanto illegale, affondamento di alcune barche ritenute dedite al traffico di droga. 🔗 Leggi su It.insideover.com

scoop di axios trump pronto a parlare con maduro

© It.insideover.com - Scoop di Axios: Trump pronto a parlare con Maduro

