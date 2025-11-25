Scontro tra due auto | ci sono quattro feriti

Incidente in Valdichiana. Intorno alle 20 di ieri, lunedì 24 novembre, due auto si sono scontrate in località Tavarnelle, nel comune di Cortona. Sono quattro le persone rimaste ferite nell'impatto: tre donne di 63, 36 e 41 anni e un uomo di 28 anni, tutti trasportati in codice 2 all'ospedale La. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

