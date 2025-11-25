Scontro tra due auto a Sant' Olcese grave un bimbo di due anni | è al Gaslini

Ilsecoloxix.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di due anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente tra due auto a Vicomorasso, nel comune di Sant'Olcese. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

