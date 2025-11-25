Scontro tra due auto a Sant' Olcese grave un bimbo di due anni | è al Gaslini
Un bambino di due anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente tra due auto a Vicomorasso, nel comune di Sant'Olcese. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Argomenti simili trattati di recente
Scontro auto-moto sulla via Tommaso Cannizzaro: ferito il motociclista L'incidente nel pomeriggio. Sul posto polizia municipale e l'ambulanza del 118... - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Pinerolo: scontro tra auto e bici, ciclista trasportato in ospedale ift.tt/AgtFTYa Vai su X
Scontro tra due auto a Sant'Olcese, grave un bimbo di due anni: è al Gaslini - Un bambino di due anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente tra due auto a Vicomorasso, nel comune di Sant'Olcese ... Lo riporta ilsecoloxix.it
Scontro fra due auto a Sant’Olcese: gravemente ferito un bimbo di 2 anni - L’incidente è avvenuto tra due auto, una Land rover e una Panda, intorno alle 16 in via Alcide De Gasperi. Scrive msn.com
Castellabate, scontro frontale sulla Via del Mare: due persone in ospedale - Scontro frontale tra due auto ieri sera sulla Via del Mare, tra Agropoli e Castellabate: un ferito trasportato in ospedale a Vallo della Lucania. Come scrive msn.com