Scontro tra camion e treno in Italia è dramma | la situazione

Tvzap.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mattina come tante, ma che ha preso una piega drammatica: un tir bisarca carico di automobili si è fermato sui binari, proprio dove la strada si curva in una “S”. Poco più tardi, un treno locale lo ha centrato, trasformando la scena in un inferno di lamiera e vetri rotti. – articolo in aggiornamento Il blocco sui binari. Questa mattina, verso le 7:30, un camion bisarca che trasportava diverse auto stava percorrendo la strada che conduce a un concessionario. Arrivato nella frazione chiamata Ponte Rodoni, nel comune di Bondeno (Ferrara), il mezzo pesante — per ragioni ancora al vaglio delle autorità — ha arrestato la sua corsa sui binari della ferrovia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

scontro tra camion e treno in italia 232 dramma la situazione

© Tvzap.it - Scontro tra camion e treno in Italia, è dramma: la situazione

Contenuti che potrebbero interessarti

scontro camion treno italiaPonte Rodoni, scontro fra un camion e un treno. Tre feriti in ospedale - Una bisarca che trasportava auto si è fermata sui binari nella frazione di Bondeno (Fe). Da rainews.it

scontro camion treno italiaScontro treno-gru, gamba amputata a manovratore: incidente ferroviario nel Casertano - Marcianise, in provincia di Caserta: manovratore resta gravemente ferito ... Riporta fanpage.it

scontro camion treno italiaScontro trattore-camion in Tangenziale, mezzo agricolo ribaltato: ferito un uomo, traffico bloccato per ore - Scontro tra camion e trattore sulla Tangenziale di Trento, mezzo agricolo si ribalta: traffico paralizzato per oltre due ore, ferito un uomo. Lo riporta nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Scontro Camion Treno Italia