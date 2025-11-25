Scontro tra camion e treno in Italia è dramma | la situazione

Una mattina come tante, ma che ha preso una piega drammatica: un tir bisarca carico di automobili si è fermato sui binari, proprio dove la strada si curva in una “S”. Poco più tardi, un treno locale lo ha centrato, trasformando la scena in un inferno di lamiera e vetri rotti. – articolo in aggiornamento Il blocco sui binari. Questa mattina, verso le 7:30, un camion bisarca che trasportava diverse auto stava percorrendo la strada che conduce a un concessionario. Arrivato nella frazione chiamata Ponte Rodoni, nel comune di Bondeno (Ferrara), il mezzo pesante — per ragioni ancora al vaglio delle autorità — ha arrestato la sua corsa sui binari della ferrovia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

