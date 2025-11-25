Scontro sul Ddl sul consenso | la maggioranza frena al Senato opposizioni fuori dalla Commissione

Era considerata una delle rarissime leggi bipartisan di questa legislatura: un testo sul quale si erano spese pubblicamente sia Giorgia Meloni sia Elly Schlein, e che alla Camera era passato all’unanimità. Ma al Senato tutto si è improvvisamente bloccato. Il disegno di legge sulla violenza sessuale, che introduce la norma sul consenso esplicito, ha subito una marcia indietro della maggioranza nella Commissione Giustizia di Palazzo Madama. La frenata della maggioranza. A chiedere un ulteriore approfondimento è stata la Lega, subito seguita da Fratelli d’Italia e Forza Italia, che hanno domandato anche un ciclo di audizioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Scontro sul Ddl sul consenso: la maggioranza frena al Senato, opposizioni fuori dalla Commissione

Scopri altri approfondimenti

Uomo dalle "larghissime intese", come veniva descritto da L’Espresso, l’avvocato pugliese ha tessuto la sua ampia rete politica e di consenso senza farsi notare, fino allo scontro con Salvini - facebook.com Vai su Facebook

Ddl femminicidio e ddl stupro, scontro maggioranza-opposizioni in Parlamento - Al Senato, la richiesta di un maggiore approfondimento sul “ddl stupro” chiesto dalla Lega a cui si sono associati FdI e FI, ha portato le opposizioni ad abbandonare la commissione Giustizia che ha av ... Come scrive tg24.sky.it

Scontro sul Ddl sul consenso: la maggioranza frena al Senato, opposizioni fuori dalla Commissione - Era considerata una delle rarissime leggi bipartisan di questa legislatura: un testo sul quale si erano spese pubblicamente sia Giorgia Meloni sia Elly ... Riporta thesocialpost.it

Ddl femminicidio, scontro maggioranza-opposizioni in Parlamento. Dopo le proteste arriva l'ok unanime: è legge - La Camera dei deputati ha approvato all'unanimità il ddl femminicidio che, in questo modo, diventa legge. Da affaritaliani.it