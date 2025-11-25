Scontro frontale sulla SP 19 | strada bloccata e traffico in tilt a Sant’Angelo Lodigiano
Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), 25 novembre 2025 – Pesanti ripercussioni sulla viabilità, nel tardo pomeriggio di oggi 25 novembre 2025, lungo la Strada provinciale 19, tra Sant'Angelo Lodigiano e Graffignana. Un incidente stradale, avvenuto tra due automobili, ha provocato il blocco totale della carreggiata e lunghe code in entrambe le direzioni. L’allarme per l’incidente. L’allarme è scattato alle ore 16.13, quando due autovetture si sono scontrate frontalmente nel territorio comunale. Sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Sant’Angelo Lodigiano, che hanno operato per estrarre una delle persone coinvolte rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo che non si apriva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
