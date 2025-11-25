Scontro camion-pullman | aperto un fascicolo sulla morte della guida turistica

È stata aperta un'inchiesta dalla procura di Genova sulla morte della guida turistica rimasta coinvolta nell'incidente sulla A10 tra Arenzano e Varazze sabato mattina. La donna, 63 anni, originaria del bresciano, è morta nella notte tra sabato e domenica all'ospedale San Martino per le gravi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

