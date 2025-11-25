Sciopero generale del 28 novembre | stop in tutta Italia e disagi anche in Campania tra treni aerei scuola e trasporti

Dalle 21 del 27 alle 21 del 28 novembre si ferma il Paese per uno sciopero generale: coinvolti ferrovie, voli, mezzi pubblici, scuola e informazione. Garantiti solo i servizi essenziali. Venerdì 28 novembre 2025 l’Italia si fermerà per uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà trasporti, scuola, pubblica amministrazione e numerosi altri comparti. Disagi attesi anche . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Sciopero generale del 28 novembre: stop in tutta Italia e disagi anche in Campania tra treni, aerei, scuola e trasporti

