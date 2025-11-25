Sciopero del 28 novembre Usb presenta la giornata di mobilitazione | Genova avrà gli occhi del mondo

È stata presentata questo pomeriggio la giornata di sciopero e mobilitazione del 28 novembre a Genova, proclamata da Usb. Insieme alle presenze già annunciate: Greta Thunberg, Francesca Albanese e Thiago Avila, l’Unione Sindacale di Base ha confermato l’adesione di altre personalità del panorama. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

