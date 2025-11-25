Sciopero del 28 novembre Usb presenta la giornata di mobilitazione | Genova avrà gli occhi del mondo

Genovatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata presentata questo pomeriggio la giornata di sciopero e mobilitazione del 28 novembre a Genova, proclamata da Usb. Insieme alle presenze già annunciate: Greta Thunberg, Francesca Albanese e Thiago Avila, l’Unione Sindacale di Base ha confermato l’adesione di altre personalità del panorama. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

sciopero 28 novembre usbSciopero ANM 28 novembre 2025, orari garantiti metro linea 1, linea 6, tram, bus e filobus - Sciopero ANM 28 novembre 2025: fasce garantite, orari di metro, funicolari e bus, informazioni ufficiali e servizi sostitutivi. Scrive napolike.it

sciopero 28 novembre usbSciopero generale, il 28 novembre l’Italia si ferma: trasporti, scuola ma anche sanità e informazione - Una giornata ad alta tensione, con lo sciopero del 28 novembre, una mobilitazione che denuncia precarietà, contratti fermi e scelte della manovra considerate insufficienti ... Come scrive wired.it

sciopero 28 novembre usbTreni per Milano e Lombardia, rischio disagi per lo sciopero del 28 novembre - Uno sciopero generale di 24 ore è stato indetto dai sindacati CUB, USB, Adl Cobas, Clap, Confederazione Cobas e Sial Cobas dalle 21 del 27 novembre alle ... ilnotiziario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Sciopero 28 Novembre Usb