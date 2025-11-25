Sciopero del 28 novembre | chi si ferma quanto e perché
Roma, 24 novembre 2025 – Ventiquattro ore per fermare il Paese e farsi ascoltare. È la filosofia del grande sciopero del 28 novembre, quando l’Italia rallenterà di colpo tra treni cancellati, voli a singhiozzo, scuole a mezzo servizio e ospedali ridotti all’essenzial e. Una giornata destinata a lasciare il segno, mentre la tensione politica sulla Manovra cresce a ogni ora. Ecco tutte le informazioni utili. Quanto dura lo sciopero. Lo sciopero è stato proclamato da una vasta costellazione di sigle del sindacalismo di base: Cub, Usb, Sgb, Cobas, Usi-Cit e altre organizzazioni del comparto scuola e ricerca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
