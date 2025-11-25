Sciopero dei mezzi di 4 ore domenica 30 novembre | orari e informazioni

Nuovo sciopero dei mezzi in arrivo. Domenica 30 novembre l’organizzazione sindacale Confial ha proclamato uno sciopero aziendale di 4 ore che interesserà i lavoratori di Net Srl, del gruppo Atm. Una mobilitazione che scatterà appena due giorni dopo lo sciopero generale di venerdì 28 novembre.Gli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

