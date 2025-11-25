Schlein | pronti ad andare al governo nel 2027

Imolaoggi.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Noi andremo avanti convintamente su questa linea unitaria. Siamo pronti da domani a consolidare il progetto per l’Italia insieme con tutte le forze della nostra coalizione progressista”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in conferenza stampa al Nazareno dopo i risultati nelle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto. “Appare molto chiaro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

schlein pronti ad andare al governo nel 2027

© Imolaoggi.it - Schlein: “pronti ad andare al governo nel 2027”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

schlein pronti andare governoSchlein dopo le regionali: “Siamo pronti ad andare al governo” - Le elezioni regionali in Puglia e Campania segnano per Elly Schlein un passaggio cruciale. Scrive thesocialpost.it

schlein pronti andare governoRegionali, ora Schlein guarda al 2027: “Pronti a governare, priorità non è legge elettorale ma stipendi bassi” - La segretaria del Pd Elly Schlein, dopo il successo alle elezioni regionali in Puglia e in Campania, ha lanciato la volata verso le politiche del 2027 ... Segnala fanpage.it

schlein pronti andare governoSchlein: 'Governo contendibile, partita apertissima' - 'Pronti a governare dal 2027, consolidare il progetto di coalizione. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Schlein Pronti Andare Governo