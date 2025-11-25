Schlein | pronti ad andare al governo nel 2027

“Noi andremo avanti convintamente su questa linea unitaria. Siamo pronti da domani a consolidare il progetto per l’Italia insieme con tutte le forze della nostra coalizione progressista”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in conferenza stampa al Nazareno dopo i risultati nelle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto. “Appare molto chiaro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Schlein: “pronti ad andare al governo nel 2027”

