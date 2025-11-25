Schlein | Meloni ha poco da saltellare in Campania ha perso il Governo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2025 "In Campania siamo di fronte a una sconfitta del Governo, perché hanno candidato Cirielli, membro di questo Governo, e anche perché hanno usato in modo strumentale le loro prerogative del Governo per cercare di punire politicamente le Regioni guidate dai loro avversari. Sono venuti a saltellare e a promettere il condono di Berlusconi, ma hanno perso", lo ha detto Elly Schlein rispondendo alla domanda del Direttore di Vista Alexander Jakhnagiev. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

