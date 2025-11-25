Schlein | Alternativa al Governo c' è da questa coalizione non si torna indietro

Iltempo.it | 25 nov 2025

(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2025 "Io credo che da questa coalizione, la stessa messa in campo in tutte le regioni, non si possa più tornare indietro. Penso che tutti siamo ormai consapevoli che stare insieme, attorno a un programma condiviso, sia condizione non sufficiente ma necessaria per battere la destra", lo ha detto Elly Schlein in conferenza stampa. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

