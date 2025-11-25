Schianto tra un' auto e un trattore spazzaneve | c' è un ferito grave
L’allarme è scattato poco prima delle 10 di martedì 25 novembre quando in quel di Riva di Sotto, nei pressi di Frangarto, si è verificato un violento schianto tra un’auto e un trattore spazzaneve, in giro per le operazioni di pulizia delle strade dopo le recenti nevicate.La persona alla guida del. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Altre letture consigliate
Due auto coinvolte nello schianto avvenuto lungo l’A1 tra Basso Lodigiano e Casalpusterlengo Vai su Facebook
Schianto con l’auto contro il cuneo del guard-rail, muore a 40 anni #Lucca Vai su X
Tremendo schianto tra un'auto e un mezzo spazzaneve: una persona trasportata in gravi condizioni all'ospedale - Grave incidente nelle scorse ore a Riva di Sotto di Appiano, dove un trattore con montato uno spazzaneve si è scontrato con un’automobile, ribaltandosi a seguito dell’impatto. Da ildolomiti.it
Auto contro trattore spazzaneve a Frangarto, un ferito. Scontro fra tir a Monguelfo - Il conducente della vettura trasportato dalla Croce bianca all’ospedale di Bolzano. Riporta altoadige.it
Terribile scontro tra auto e spazzaneve: mezzo pesante finisce ribaltato, gravissimo il conducente - Grave incidente ad Appiano: scontro tra auto e spazzaneve, un uomo trasportato d’urgenza in ospedale. Da nordest24.it