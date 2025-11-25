Schianto tra due auto bimbo di due anni in ospedale in elicottero in codice rosso

Scontro tra due auto a Vicomorasso, frazione di Sant'Olcese, nel pomeriggio di martedì 25 novembre. È successo in via Alcide De Gasperi verso le 16. Un bambino di due anni - che si trovava a bordo di uno dei due mezzi - è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale in codice rosso, vigile e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Scopri altri approfondimenti

SCHIANTO SULLA SS18 A DIAMANTE, AUTO SFONDA LA VETRINA DI UN NEGOZIO E PROVOCA DUE FERITI LIEVI Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente che ha provocato gravi danni a un’attività commerciale e rallentamenti sulla principale arteri Vai su Facebook

Schianto con l’auto contro il cuneo del guard-rail, muore a 40 anni #Lucca Vai su X

Feltre, schianto tra auto e corriera: muore a 40 anni Luca Bonat, in macchina anche il bimbo di 2 anni - Un incidente devastante ha spezzato la vita di Luca Bonat, 40 anni, maestro di sci, istruttore di tennis, ex calciatore del Primiero e gestore dell’Hotel Al ... Segnala thesocialpost.it

Terribile tragedia: schianto tra un'auto e una corriera, muore un 40enne schiacciato dalle lamiere. Dietro di lui un bimbo di 2 anni nel seggiolino - A bordo un uomo di 40 anni che è morto, schiacciato dalle lamiere, e dietro di lui un bimbo di 2 anni ne ... Da ildolomiti.it

Schianto a Moncalieri: quattro feriti e un bimbo di 5 anni portato d’urgenza al Regina Margherita - 30 di sabato 22 novembre a Moncalieri, lungo strada Bauducchi, dove due auto – una Opel e una Mercedes – si sono scontrate riportando danni ingent ... Segnala giornalelavoce.it