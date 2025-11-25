Lucca, 25 novembre 2025 – Tragedia ieri mattina intorno alle 8.45 sull’ autostrada A11 ad Altopascio. La vittima è un ingegnere meccanico di 40 anni, residente a Lucca, Marco Nave, che stava andando al lavoro all’azienda “Shalag“ di Chiesina Uzzanese. Lo schianto mortale è avvenuto nei pressi dello svincolo autostradale di Altopascio: la sua Bmw è sbandata all’improvviso finendo per schiantarsi contro la barriera dell’attenuatore d’urto, in direzione Firenze. La vettura è poi rimbalzata sulla carreggiata. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti e ancora tutta da chiarire: sul posto la Polizia stradale di Montecatini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Schianto mortale in autostrada. “Marco era un manager serio e stimato”