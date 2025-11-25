Schianto in A15 con incendio e un morto carbonizzato | il camion colpito dall' auto era parcheggiato nella piazzola di sosta

Proseguono le indagini per far luce sull'esatta dinamica del tragico schianto alle 5.30 di martedì 25 novembre lungo l'autostrada A15, tra un'auto e un camion che ha portato allo sviluppo di un incendio e a un morto carbonizzato, il conducente che era alla guida del veicolo. La polizia stradale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Uno schianto tra un'autopompa dei vigili del fuoco, che andavano a spegnere un incendio, e un'auto con cinque persone a bordo - facebook.com Vai su Facebook

Kentucky, aereo cargo si schianta vicino all'aeroporto di Louisville: "diversi feriti" | L'incendio e le colonne di fumo visibili a distanza #kentucky #aereocargo #5novembre Vai su X

Tampona un camion e l'auto prende fuoco: morto carbonizzato - Il terribile incidente si è verificato sull'autostrada A15, nei pressi di Medesano, in provincia di Parma. Lo riporta today.it

“Morto carbonizzato”. Incidente spaventoso in Italia, lo schianto poi il rogo: atroce - Un terribile incidente mortale si è verificato questa mattina intorno alle 5. Si legge su thesocialpost.it

Auto a metano esplode dopo lo schianto: donna morta carbonizzata nell’incendio - Castelfidardo, 11 novembre 2025 – L’auto non era nemmeno riconoscibile quando sono arrivati i soccorsi, era rimasto soltanto il telaio. ilrestodelcarlino.it scrive